actualités

L'Isère accueille, du 5 au 11 mars, les Championnats du monde de ski Alpin et Nordique INAS (Fédération internationale pour les athlètes en situation de handicap intellectuel) sur le Massif du Vercors.

Cette compétition rassemble les meilleurs skieurs en situation de handicap intellectuel d'une douzaine de nations. Ils seront une soixantaine à s'affronter sur les pistes du Vercors. A Noter : la cérémonie d’ouverture a lieu le 6 Mars, à 17h30, à Lans en Vercors.

Les épreuves



Les épreuves ont lieu tous les matins, du jeudi 7 au dimanche 10 Mars, aux Montagnes de Lans en Vercors pour l’alpin et sur le domaine d’Autrans pour le nordique.

En alpin

Jeudi : Super G

Vendredi : Géant

Samedi : Slalom parallèle

Dimanche : Slalom

En nordique

Jeudi : Moyenne distance 10km H et 5km F

Vendredi : Sprint 1200m

Samedi : Relais 3 x 2.5km H, F et mixte

Dimanche : Longue distance 15km H et 10km F / 5km H et 2.5km F

Les championnats en chiffres



12 nations : Autriche, Espagne, Estonie, Finlande, France, Japon, Italie, Pologne, République Tchèque, Russie, Suède et Turquie

63 skieurs : 31 skieurs alpins et 32 nordiques, 22 femmes et 41 hommes

58 coachs et accompagnateurs

30 organisateurs

80 bénévoles

Les infos au jour le jour

https://www.inasworldski2019.com/

http://sportadapte38.fr/accueil.html

Facebook du Comité Sport Adapté Isère - CDSA 38 : @iseresportadapte